Kate Mirson apresenta single “Broken One” em formato digital

“Broken One” é o cartão de visita de Kate Mirson, uma jovem cantora de 20 anos que agora se apresenta ao mundo em nome próprio. Natural de Benavente, Kate canta desde que se lembra, aprendeu cedo a tocar guitarra e piano, instrumento que elegeu para se expressar de forma mais séria, e sempre se entregou ao que acredita ser o seu sonho: “sempre quis ser cantora”, admite.

Aulas de voz com Adelaide Ferreira, ao lado de quem pisou vários palcos, e experiências em programas como o X-Factor – em Inglaterra e Portugal – e o The Voice deram-lhe o alento para encontrar a sua própria voz. Um coração partido fez o resto: “se não fosse o que eu ponho de mim nas músicas ficava a acumular todas estas coisas. A verdade é que escrever a ‘Broken One’ me ajudou a lidar com a dor e a ultrapassar um episódio menos positivo. Agora já só penso no álbum que espero lançar no início do próximo ano”, revela.

Enquanto essa estreia em grande não acontece, há “Broken One” para ouvir e para nos relembrar a todos que o amor é mesmo a maior de todas as inspirações. Mesmo quando não corre bem há sempre algo de positivo a retirar de cada história: “esta música ajudou-me a seguir em frente”, garante Kate Mirson. E há mais uma caixa recheada de letras que o futuro há-de revelar. Este “Broken One” é apenas o primeiro capítulo de uma história que se adivinha longa.