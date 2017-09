CMF e Junta de Freguesia apresentaram a IV edição do “São Martinho Ativo”

A Junta de Freguesia de São Martinho e a Câmara Municipal do Funchal apresentaram a IV edição do São Martinho Ativo, iniciativa promovida pela Junta de Freguesia, em parceria com a Autarquia e a Arca da Ajuda.

A Vereadora Madalena Nunes destacou, na ocasião, a importância deste evento, que se tem consolidado de ano para ano, indo ao encontro das políticas municipais de promoção do desporto e das boas práticas na área da saúde, que foram muito estimuladas durante o atual mandato, com projetos como o “Funchal, Cidade Ativa”, que promove a prática desportiva ao ar livre por todo o concelho e aberta a toda a população.

Duarte Caldeira, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, salientou, por sua vez, a dedicação das várias associações e clubes presentes, que reconhecem o São Martinho Ativo como uma mais-valia, através das oportunidades proporcionadas para divulgar diferentes modalidades, captando, dessa forma, mais atletas para o arranque das épocas desportivas. O Presidente acrescentou que, mais do que os números acumulados por este evento, a promoção das práticas desportivas junto de faixas cada vez mais abrangentes da população é o objetivo principal da iniciativa.

Com a presença de João Inácio, em representação da Arca da Ajuda, e de Carlos Jardim, Administrador da Frente MarFunchal, Duarte Caldeira agradeceu, por fim, o esforço de ambas as entidades, seja na parte organizativa, seja através da disponibilização dos espaços e meios para que as diferentes provas se realizem com a maior segurança e organização. Até o dia 10 de setembro, serão 26 modalidades a serem praticadas, no total. As parcerias são as seguintes: Câmara Municipal do Funchal, Frente MarFunchal, Arca da Ajuda, Clube Desportivo Barreirense, Clube de Atletismo do Funchal, Associação de Andebol da Madeira, Associação de Ténis da Madeira, Associação de Canoagem da Madeira, Ferraz Ténis Clube, Centro Treino Mar, Hóquei Clube da Madeira, Associação de Natação da Madeira, Associação de Esgrima da Madeira e Clube Sport Marítimo. As provas decorrerão nos seguintes locais: Bairro da Nazaré, Jardim do Lido, Jardim Panorâmico, Jardim da Ajuda, Complexo Desportivo de São Martinho, Complexo Desportivo da Nazaré, Pavilhão dos Barreiros, Complexo Balnear do Lido, Complexo Balnear da Ponta Gorda, Cais do Carvão, São Lázaro e Centro Cívico de São Martinho.