São Martinho aprova orçamento centrado nas pessoas

A habitual reunião da Assembleia de Freguesia teve lugar esta terça-feira, em São Martinho, tendo sido aprovado o Orçamento apresentado pelo executivo para o ano de 2019, com os votos a favor da Coligação Confiança, CDS e Vogal Independente. Apenas o PSD se absteve.

A Junta de Freguesia prevê 808.866,61 € de receitas, que serão distribuídas pelas mais diversas áreas de atuação e competência.

Um orçamento que Duarte Caldeira Ferreira, presidente da Junta de Freguesia, destaca “pelo forte investimento social”, que contará com 261.000,00€ distribuído pelos vários programas sociais e devidamente regulamentados, nomeadamente apoios nas áreas da habitação, alimentar, de emergência social e aos alunos desde o 1º ciclo até ao ensino universitário.

Os apoios às escolas e associações contarão com uma verba de 50.000,00€, pois o líder do executivo de São Martinho, considera que “são verdadeiros parceiros no trabalho feito em comunidade, pela comunidade”.

Para a cultura, a verba ascende aos 55.000,00€, onde a Junta prevê repetir os sucessos anteriores, como têm sido as Noites de Verão, Jardim dos Sabores, Festival de Folclore e o Jardim Arte.

Um valor que, nesta Assembleia, o PSD apontou ser elevado, tendo Duarte Caldeira Ferreira salientado que “a Cultura é intocável no projeto delineado para São Martinho, ainda mais não havendo qualquer apoio do Governo Regional nas atividades referidas”.

Nesta área foi aprovado por unanimidade uma recomendação do CDS para a realização de encontros literários dinamizados pela Junta de Freguesia nas escolas do ensino básico.

O Presidente da Junta afirmou ainda que “Não descuramos os investimentos na freguesia e, para tal, contamos com uma verba que ultrapassa os 71.000,00€, dos quais o executivo destaca o investimento nos projetores interativos para as escolas do 1º ciclo, dando assim um salto qualitativo no ensino em São Martinho”.

Em virtude dos programas de ocupação temporária de desempregados do Instituto de Emprego da Madeira não beneficiarem em 2018 a Freguesia de São Martinho com qualquer elemento, a Junta viu-se obrigada a reforçar o seu quadro de pessoal com um Assistente Operacional, através da lei de regularização dos precários. Uma vaga que foi aprovada nesta Assembleia.

No Período de Antes da Ordem do Dia, foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de Manuela Castanha, vogal da Assembleia de Freguesia, desde o mandato anterior.

Foi também aprovado um voto de louvor ao atleta Mariano Abreu, que vestiu as camisolas da Associação Reinventa e da Associação Joeira, ambas de São Martinho, na modalidade de Futebol de Rua, tendo por essa via, chegado à seleção Nacional. Com a participação no Mundial do México, consagrou-se melhor guarda redes do mundo nessa modalidade.