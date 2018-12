Banco Alimentar distribui cabazes

Na sequência da 12ª Campanha de Recolha de Alimentos em supermercados, realizada pelo Banco Alimentar da Madeira, nos dias 1 e 2 de dezembro, da qual resultou a angariação de 26 toneladas de alimentos, já decorre a distribuição dos primeiros cabazes.

Estes alimentos serão distribuídos nos próximos seis meses às 35 instituições protocoladas que, posteriormente, os farão chegar a aproximadamente 6 mil pessoas com carências alimentares.

Os cabazes relativos a dezembro serão entregues antes do Natal e no âmbito da parceria com o Grupo Sousa, foi enviado um cabaz de alimentos para o Porto Santo, com aproximadamente 400kg.