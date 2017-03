A Junta de Freguesia de São Martinho recebeu, no Torres Vedras Greenfest. a bandeira Ecofreguesias XXI e o respetivo diploma, tendo ficado num honroso 9° lugar a nível nacional, estando no leque restrito das 10 freguesias com pontuação acima dos 70%.

O Presidente da Junta de Freguesia, Eng. Duarte Caldeira, e o Presidente da Assembleia de Freguesia, Professor Thomas Dellinger, estiveram presentes na cerimónia.