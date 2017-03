Carlos Pereira quer que portugueses na Venezuela possam voltar a sonhar

O deputado madeirense do PS na Assembleia da República Carlos Pereira garantiu, nesta sexta-feira, que o Grupo Parlamentar do PS considera essencial encontrar caminhos para definir uma solução para os portugueses na Venezuela. “É importante que voltem a sonhar e a serem felizes”, afirmou.

O também líder do PS-Madeira falava durante o debate de um voto de solidariedade e apoio aos portugueses que vivem na Venezuela, apresentado pelo PSD na Assembleia da República, e aprovado, com reparos do PCP, BE e Verdes.

“Não há muitas formas de escrever o que se passa na Venezuela”, afirmou o socialista, sem esquecer a grande comunidade madeirense naquele país. “Caos social, instabilidade política. Insegurança e emergência económica”, descreveu Carlos Pereira, falando ainda em perdas e privações insustentáveis. “As pessoas perderam bens, negócios e, no limite, familiares e amigos”, frisou, considerando que Portugal deve solidariedade e empenho à comunidade lusa que escolheu aquele país da América para viver.

No texto do voto, propõe-se que o parlamento português reafirme o “seu apoio total à comunidade portuguesa num momento em que se verifica um agravamento” da situação social, económica e de insegurança e esta parte foi aprovada por todos os partidos.