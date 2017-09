4ª edição da feira ‘AçorExpo’ 2017 nas Portas do Mar

O Governo Regional dos Açores promove, a partir de hoje e até ao próximo domingo, dia 10 de setembro, a 4ª edição da feira ‘AçorExpo’ nas Portas do Mar, em Ponta Delgada, com o objetivo de valorizar a notoriedade e reforçar o crescente consumo e aquisição de produtos e serviços regionais que se verifica nos mercados interno e externos.

Este certame está integrado no plano ‘Açores Export 2017’ que é desenvolvido em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, no âmbito da estratégia de incremento de exportações de produtos e serviços regionais desenvolvida pelo Governo Regional, e que contempla múltiplas iniciativas e apoios às empresas, designadamente participação em feiras, atividades promocionais e organização de missões empresariais à Região e ao exterior, potenciando novos negócios.

A feira, com uma área de aproximadamente 2200 metros quadrados, constitui uma mostra diversificada de vários setores de atividade económica e conta com cerca de 60 ‘stands’ com produtos, serviços e artesanato dos Açores.

O certame, que prevê períodos de animação, tem entrada livre e pode ser visitado a partir das 18h00 de hoje até à meia-noite, no sábado entre as 14h00 e 00h00, e no domingo entre as 16h00 e as 22h00.

O Plano Anual de Feiras e Missões Empresariais, operacionalizado através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores – SDEA, em cooperação com a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, contempla diversas ações de proximidade em várias ilhas no sentido de potenciar mais oportunidades de negócio no mercado interno.

Em termos internacionais, o ‘Açores Export’ promove a exportação dos principais setores económicos da Região, com especial relevância para o setor agroalimentar, e fomenta a cooperação entre empresas, contribuindo assim para reduzir as importações e promover e valorizar os produtos regionais.