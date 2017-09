Força Aérea resgata tripulante de navio petroleiro a sul da Ilha do Faial

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a Força Aérea Portuguesa e o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), coordenou, desde as 20h26 do dia 05 de setembro de 2017, uma operação de evacuação médica de um tripulante de 30 anos de idade, do género masculino, nacionalidade Filipina, que se encontrava com dores abdominais intensas, vómitos e sangramento, a bordo do navio petroleiro ”Seaways Rosemar”, com bandeira das Ilhas Marshall.

Na altura do alerta o navio encontrava-se a navegar a cerca de 174 milhas (322 Km) a Sul da ilha do Faial, Açores.

O incidente ocorreu na noite do dia 05 de setembro de 2017, quando o navio petroleiro “Seaways Rosemar” se encontrava a navegar na área de responsabilidade do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada.

Para proceder ao resgate médico foi solicitada à Força Aérea a ativação de um helicóptero EH-101, tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o tripulante desembarcado no Aeroporto de Ponta Delgada pelas 3 da manhã do dia 6 setembro de 2017, onde eram aguardados por uma ambulância do SRPCBA e posteriormente enviado para o Hospital do Divino Espírito Santo.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, o CODU-Mar, um helicóptero EH-101 e ainda uma ambulância do SRPCBA.