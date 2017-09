Jornalista atacado por um crocodilo

Paul McClean, um jornalista da Financial Times, morreu depois de ser atacado por um crocodilo quando se aproximou de uma lagoa para lavar as mãos na praia Elephant Rock, no Sri Lanka.

Paul McClean, de 24 anos estava há poucos dias de férias na ilha com amigos e enquanto participavam numa aula de surf, em Elephant Rock, o jornalista afastou-se do grupo. Quando estava a lavar as mãos numa lagoa, mesmo ao lado do mar, terá sido atacado por um crocodilo e arrastado para a água, segundo o relato de algumas testemunhas.

“Um pescador local viu um homem a ser arrastado por um crocodilo para um rio afastado da praia. A polícia foi chamada imediatamente”, disse o ex-presidente da Arugam Bay Surf Club, Fawas Lafeer.