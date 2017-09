Orquestra de Bandolins regressa ao Baltazar Dias

A abertura da temporada artística 2017/2018 da Orquestra de Bandolins irá ocorrer no próximo dia 16 de setembro pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. A atuação será sob a direção artística de André Martins e com um repertório de Vivaldi, Ketélbeu, Monfi, Waldeufel, Strauss e Ponchiell.

Esta orquestra que nasceu a 18 de fevereiro de 1913, tem conseguido envolver e cativar a juventude local para um projeto que nos distingue, nesta área, como região de excelência no seio da comunidade europeia. A aposta na formação e na qualidade vem permitindo a realização de cerca de 50 concertos anualmente, ao longo dos últimos 16 anos. Atualmente, a orquestra é composta por 38 elementos divididos nos seguintes instrumentos: bandolim, bandoleta, bandola, bandoloncelo, viola e baixo.

Os bilhetes para este espetáculo podem ser adquiridos no Teatro Municipal, pelo valor de 10 euros para residentes.