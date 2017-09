«Acreditar no sonho é a base do sucesso”

O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, visitou, esta manhã, o Colégio dos Salesianos, no âmbito do programa “O Governo vai às Escolas”. Instituição que frequentou durante 9 anos e da qual, conforme fez questão de referir, «guarda as melhores recordações».

E isto porque, sublinha, o seu percurso enquanto aluno envolveu, naturalmente, o estudo mas, também, «as brincadeiras com os colegas – muitos dos quais ainda hoje mantém – e as “partidas” que se faziam, num convívio que era saudável e que o marcou pela vida fora».

Recebido pelo Pe. Marcelino, pelo Pe. José Jorge Morais e por Sofia Sales, Eduardo Jesus teve a oportunidade de visitar as salas de aula, a biblioteca, a cantina e as áreas desportivas, reconhecendo «as grandes alterações que o Colégio sofreu não só a nível arquitectónico mas, também, no apetrechamento do material necessário ao seu funcionamento, assim como as mudanças decorrentes do sistema de ensino», como o apoio na Matemática e Português para os alunos.

Foi precisamente na Sala dos alunos do 9º ano que o governante aproveitou para responder a algumas questões, essencialmente relacionadas com o seu percurso académico e profissional mas, também, com as saídas para o mercado de trabalho. Na ocasião, Eduardo Jesus apelou aos alunos para «acreditarem e lutarem pelos seus sonhos, para aproveitarem esta passagem pelo Colégio e para assumirem as suas convicções e crescerem, não apenas enquanto profissionais mas, sobretudo, enquanto pessoas».

Acresce dizer que a presença do Pe. Vieira, com 90 anos de idade, marcou esta visita. Apesar de ter deixado de lecionar há 15 anos, recordava-se de jogar pingue-pongue com o governante, momento que foi partilhado com grande emoção.

Com cerca de 70 professores e 950 alunos, do 1º ano do ensino básico até ao 9º ano, o Colégio dos Salesianos tem como papel primordial facultar condições, conhecimentos e experiências que contribuam para o crescimento dos jovens, no sentido de se tornarem “bons cristãos e honestos cidadãos”.