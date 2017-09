Detenção por tráfico internacional de droga

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, procedeu à identificação e detenção de cinco homens e uma mulher, quatro deles em flagrante delito e os restantes fora de flagrante delito, pela autoria do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária, que contou com a colaboração da Guarda Civil espanhola, que tem como alvo um grupo altamente organizado que pretendia fazer entrar na Europa, através de Portugal, grandes quantidades de produto estupefaciente, designadamente cocaína, utilizando para o efeito o circuito comercial de importação e exportação de diversos produtos por via marítima.

Para este fim a organização criou uma empresa em Portugal que efetuou a importação de diversos produtos, designadamente de peles, provindos da Colômbia, que foram rececionados num armazém alugado para o efeito em Valença.

No decurso da operação policial realizada, que contou ainda com a colaboração do Destacamento de Valença da GNR, foram localizados e apreendidos naquele local cerca de quarenta quilogramas de cocaína, acondicionados na base de um contentor ali depositado.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 34 e 67 anos, com as profissões de comerciante de mercearia, comerciante de têxteis, comerciante de aparelhos de vigilância, mecânico, carpinteiro e técnico oficial de contas, cinco com nacionalidades estrangeiras e um de nacionalidade portuguesa, vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.