APED desafia crianças a desenhar a Dor

A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor – APED – realiza mais uma edição do concurso de desenho infantil “Vou Desenhar a Minha Dor”. A iniciativa visa, uma vez mais, distinguir trabalhos feitos por crianças hospitalizadas com menos de 12 anos e que traduzam as suas perspetivas da dor.

O concurso insere-se nas comemorações do Dia Nacional de Luta contra a Dor (este ano celebrado a 20 de outubro) e tem como objetivo fundamental percecionar como é que as crianças hospitalizadas veem, descrevem e combatem a dor. Serve ainda para sensibilizar o público em geral e os profissionais de saúde, em particular, para o problema da dor na criança e para o seu contexto físico-psicológico.

Para concorrer basta ter idade igual ou inferior a 12 anos e encontrar-se hospitalizado ou a realizar tratamentos num hospital de dia. Os trabalhos admitidos são divididos em três escalões etários com base nas idades das crianças à data da conclusão do concurso: inferior a 6 anos, entre os 6 e os 9 anos e entre os 9 e os 12 anos.

Em cada escalão vão ser atribuídos 1º, 2º e 3º lugares, correspondendo estes cheques-oferta de 250, 200 e 150 euros (respetivamente). Os trabalhos são avaliados por um júri, constituído por cinco elementos, sendo quatro deles nomeados pela APED e o restante nomeado pela entidade patrocinadora: Bene Farmacêutica, Lda.

Os trabalhos devem ser submetidos até dia 4 de outubro de 2017 e devem ser originais (sem publicação ou divulgação prévia), feitos em folhas de papel A4 e subjugados ao tema. Os desenhos, acompanhados do nome do autor, data de nascimento e nome da unidade de saúde em que se encontra internado ou a realizar tratamento, bem como do nome, morada e telemóvel de contacto do encarregado de educação, devem ser enviados para: APED | Associação Portuguesa para o Estudo da Dor; ao cuidado de Ana Tavares; Departamento de Biologia Experimental Faculdade de Medicina do Porto; Alameda Prof. Hernani Monteiro, 4200-319 Porto.

Os trabalhos premiados, bem como os que possam vir a ser destacados pelo júri, podem vir ser afixados em datas e locais que se entendam adequados aos objetivos do concurso. Para obter mais informações consulte o site da APED.