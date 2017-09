Mãe de criança atropelada já foi libertada

A mãe da criança de dois anos e meio que morreu atropelada por um comboio perto do apeadeiro de Sobral da Serra, na Guarda, já foi libertada depois de ter sido ouvida pelo Ministério Público. A mulher de 23 anos saiu em liberdade, com Termo de Identidade e Residência, disse fonte policial à agência Lusa.

A mulher tinha sido detida esta sexta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), acusada do “presumível crime de exposição ou abandono, do qual resultou a morte do filho menor”, refere um comunicado da PJ.

O acidente ocorreu pelas 13h30 de quinta-feira, na Linha da Beira Alta.