Lavrov convencido que EUA não vão atacar Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, está convencido que os Estados Unidos não vão atacar a Coreia do Norte porque, ao contrário do que aconteceu no Iraque, sabem que o país tem armas nucleares.

“Os norte-americanos não atacarão [a Coreia do Norte] porque sabem com segurança que o país tem armas nucleares”, disse hoje à televisão russa, recordando que “os norte-americanos bombardearam o Iraque apenas porque tinham informação absolutamente garantida de que ali não havia armas de destruição massiva”.

“A evolução dos acontecimentos não fará sofrer só dezenas de milhares de pessoas, mas sim centenas de milhares de inocentes, tanto na Coreia do Sul como na do Norte e também no Japão, Rússia e China, países próximos”, advertiu Lavrov.

Na sexta-feira, Lavrov tinha criticado a troca de acusações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, classificando-a como uma “luta de crianças”, e pediu calma e diplomacia para solucionar a crise. Defendeu que o mundo não pode ficar sem dar resposta às acções de Pyongyang, mas acrescentou que “também é inaceitável começar uma guerra” na península coreana.