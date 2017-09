Emirates aumenta voos para a Tunísia

Shares

A Emirates reforçou o seu compromisso com a Tunísia ao aumentar a frequência dos voos entre o Dubai e Tunes de seis para sete por semana, que terá início a partir de 30 de Outubro de 2017.

O voo adicional Dubai-Tunes será operado a cada segunda-feira por um Boeing 777-300ER da Emirates, oferecendo oito suites privadas em Primeira Classe, 42 assentos reclináveis em Classe Executiva, e 310 lugares em Classe Económica.

O voo adicionado dará aos passageiros de Tunes um maior acesso à rede global de rotas da Emirates, em particular a destinos do Médio Oriente, Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), Ásia Ocidental, região Ásia-Pacífico e EUA, com apenas uma escala no Dubai.

Desde Outubro de 2006, altura em que foi lançado o primeiro serviço para Tunes, a Emirates já transportou mais de um milhão de passageiros e mais de 60 mil toneladas de carga até ao momento.

O voo EK747 partirá do Dubai às 09:20hrs, chegando a Tunes às 13:15hrs, ao passo que o voo EK748 sairá de Tunes às 14:55hrs, aterrando no Dubai pelas 23:45hrs.