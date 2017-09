Governo dos Açores assinala Dia Mundial do Turismo

Shares

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Turismo, promove um conjunto de iniciativas em todas as ilhas dos Açores no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se celebra hoje, sob o tema “O turismo sustentável como instrumento de desenvolvimento!”.

Para assinalar a data, serão desenvolvidas, através da rede de postos de informação turística, ações que visam proporcionar aos turistas um maior conhecimento da realidade açoriana e das particularidades dos Açores, nomeadamente da cultura, gastronomia, artesanato e produtos regionais.

Os visitantes terão, desta forma, oportunidade para provar queijos, vinhos e licores regionais e ainda a doçaria tradicional de cada uma das ilhas açorianas, podendo ser ainda agraciados com flores e peças de artesanato regional.

Para além desta iniciativa, em todo o arquipélago, os hóspedes das unidades de alojamento dos empreendimentos turísticos receberão uma oferta de produtos regionais.

O Dia Mundial do Turismo representa mais uma oportunidade para sensibilizar toda a comunidade para a contribuição do turismo para o desenvolvimento sustentável dos Açores, garantindo o uso mais eficiente dos recursos naturais, fortalecendo a economia e proporcionando novas oportunidade de emprego e a melhoria das condições de trabalho e remuneração que possibilitem a evolução para uma sociedade cada vez mais equitativa, mais responsável e participativa.

As Nações Unidas declararam 2017 como Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, o que evidencia o contributo transversal do turismo para os pilares da sustentabilidade, nomeadamente ao nível económico, social e ambiental, bem como para cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), enquanto, não apenas líder do crescimento, mas também como promotor de uma melhor qualidade de vida, da proteção ambiental e da defesa do património cultural.