EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol celebra Dia Europeu das Línguas

O Dia Europeu das Línguas foi divulgado e trabalhado de forma criativa e dinâmica na EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol, no dia 26 de setembro, e teve como objetivo principal o reforço da dimensão europeia no campo da educação, incentivando a aprendizagem de línguas estrangeiras e o estreitar de relações interculturais.

Esta dinâmica deveu-se não só, mas sobretudo ao facto da escola participar numa rede europeia de projetos, cofinanciados pela Comissão Europeia, que são os Erasmus+.

Tivemos como convidado especial na comemoração deste dia a representação do Centro de Informação Europe Direct Madeira, com a presença de Ana Patrícia Nunes e do coordenador do centro, Marco Teles.

O objetivo deste dia foi celebrar a diversidade de línguas na Europa, permitir relembrar a importância da defesa e da promoção do multilinguismo no espaço europeu e no mundo e procurar atingir a compreensão intercultural.

A atividade foi dirigida aos alunos dos 3º e 4º anos onde através de atividades diversas e visualização de uma apresentação multimédia os alunos ficaram sensibilizados que conhecer outras línguas traz benefícios para a vida profissional e pessoal, sendo esta aprendizagem trará benefícios e incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras.

Esta atividade desenvolveu-se no âmbito da área das tecnologias tendo sido promovida pela docente Carla Santos e coordenada pela docente Rosa Luísa Gaspar, coordenadora do Projeto Erasmus na escola.