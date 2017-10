Inscrições para as atividades do Festival da Natureza 2017

Shares

As inscrições para as atividades programadas no âmbito do Festival da Natureza 2017 arrancam amanhã, dia 3 de outubro, no Posto de Informação Turística da Avenida Arriaga.

Com uma oferta descentralizada a cinco concelhos e reforçada através da integração de novas atividades, este Festival apresenta-se, nesta edição, muito mais atrativo e direcionado para os amantes da natureza.

Efetivamente, a afirmação da Madeira como destino de turismo ativo tem vindo a conquistar o seu espaço e hoje, tanto na serra quanto no mar ou no ar, a oferta existe, complementa-se e surpreende quem dela usufrui.

Valorizando a natureza como um dos principais ativos do destino, este Festival nasce «para corresponder a uma procura que é, também, cada vez mais ativa e interventiva», conforme sublinha o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, para quem «esta concentração de atividades, numa única semana, tem o objetivo de despertar o interesse e as atenções para o muito que a Madeira e o Porto Santo oferecem, a este nível, ao longo de todo o ano».

Trata-se de uma estratégia promocional que, para Eduardo Jesus, é «bastante interessante», porque cumpre vários propósitos em simultâneo: afirma a Madeira como destino de turismo ativo; divulga e valoriza as diferentes atividades que se podem praticar, ao longo do ano e de forma complementar; reforça a projeção do destino associada ao desporto e, finalmente, renova a oferta de animação turística, de modo a ir ao encontro de turistas cada vez mais ativos.

Refira-se que o Festival da Natureza celebra-se, este ano, com uma ocupação média hoteleira de 84%, superior à de 2016 e, por isso mesmo, a melhor registada até à data.