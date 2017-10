Shares

Foi com muitos aplausos e alguns abraços que Paulo Cafôfo foi recebido, cerca das 00:00H, quando chegou à sede da campanha, situada nas imediações da Câmara do Funchal.

Paulo Cafôfo voltou a ser reeleito para mais quatro anos na presidência da autarquia do Funchal. No seu discurso, agradeceu a todos os que o apoiaram nesta corrida e afirmou: “Quem ganhou foi o Funchal. Em 2013 fizemos história, em 2017 voltámos a fazer história porque tivemos a confiança dos madeirenses”.

Cafôfo manifestou vontade para, com a oposição, perante uma postura democrática de todos, trabalharem em prol do melhor para a Cidade do Funchal.