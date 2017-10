Declaração do Presidente da República sobre a questão da Catalunha

Shares

O Presidente da República tem sobre a questão da Catalunha a mesma posição do Governo: “Portugal e Espanha encontram-se unidos por laços profundos, assentes na História, na amizade entre os povos, na economia, na diplomacia e na pertença comum à União Europeia.

Uma das bases desse relacionamento é o respeito integral pela soberania nacional.

A questão catalã é do foro interno de Espanha, e o Governo português entende que seja considerada no quadro do respeito pela Constituição e pelas leis espanholas.

Nesse quadro, o Governo confia em que as diferentes instituições e os agentes políticos relevantes saberão interagir dentro dos canais próprios do Estado de Direito democrático.”