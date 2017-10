Campanha SOS Cagarro 2017 decorre nos Açores até 15 de novembro

Shares

A Campanha SOS Cagarro 2017 já arrancou em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, numa iniciativa que se realiza desde 1995 e que visa a conservação destas aves marinhas emblemáticas, assim como a promoção da participação pública em eventos de sensibilização e educação ambiental.

Durante os meses de outubro e novembro, os cagarros juvenis começam a abandonar os ninhos e, ao serem atraídos pelas luzes artificiais fortes, ficam desorientados, podendo cair em locais de risco de atropelamento.

Por essa razão, neste período do ano, dezenas de brigadas percorrem as estradas dos Açores resgatando cagarros caídos que são posteriormente libertados durante o dia junto ao mar, depois de anilhados, onde iniciam a sua primeira grande migração anual para os mares do Atlântico Sul ou para as zonas produtivas do Atlântico Noroeste.

A BirdLife International refere que os Açores acolhem todos os anos cerca de 200 mil casais de cagarros (Calonectris borealis), que usam as ilhas do arquipélago, entre abril e outubro, para se reproduzirem.

Os cagarros começam a reproduzir-se, em média, com oito ou nove anos de idade e têm uma postura de apenas um ovo por ano, sem possibilidade de efetuar postura de substituição no caso de fracasso da incubação ou durante o período de alimentação da cria.

Este ano será dada continuidade à metodologia das brigadas científicas SOS Cagarro adotada no ano passado com o objetivo de recolher informação com relevância científica.

Pretende-se ainda que o SOS Cagarro se assuma também como uma atividade participativa de ecoturismo, através de ações inclusivas de conservação ambiental.

Nesse sentido, os agentes turísticos da Região estão a ser sensibilizados para divulgarem esta iniciativa, permitindo assim que os turistas possam participar ativamente na campanha e contribuir para a proteção desta ave marinha.

O SOS Cagarro é uma iniciativa do Governo dos Açores, através das direções regionais dos Assuntos do Mar e do Ambiente, operacionalizada pela Azorina e pelos Parques Naturais de Ilha, contando com o apoio e a parceria de dezenas de entidades e instituições.