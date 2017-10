CMF avança com recuperação de acesso à Levada do Bom Sucesso

Shares

O Vereador Miguel Silva Gouveia acompanhou, ontem, os trabalhos de limpeza e recuperação do acesso à Levada do Bom Sucesso, a partir do Curral dos Romeiros, no âmbito da obra de recuperação que está a ser levada a cabo pela Autarquia no Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo.

Na ocasião, Miguel Silva Gouveia lembrou que “apesar da levada não ser da responsabilidade da CMF, reconhecemos a gravidade dos problemas que ali têm acontecido e entendemos que valia a pena investir na beneficiação desta ligação entre o caminho cimeiro e a levada, um acesso que continua a ser muito procurado por turistas.”

Recorde-se que o Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo, que liga o Curral dos Romeiros ao Largo das Babosas, foi severamente afetado no decurso dos incêndios de 2016, encontrando-se, deste então, interdito, pelo que a CMF fez uso da possibilidade aberta pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia, que se destina à recuperação de infraestruturas públicas afetadas em calamidades, para fazer uma candidatura para a intervenção em questão, que foi, uma vez mais, bem-sucedida.

No âmbito da empreitada de cerca de 400 mil euros, a Autarquia decidiu avançar, igualmente, para a recuperação da ligação entre o caminho em questão e a Levada do Bom Sucesso, um dos percursos mais concorridos por turistas nas serras do Funchal, onde têm acontecido alguns acidentes, e contribui desta forma para resolver os problemas de segurança que ali têm acontecido.