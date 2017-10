Emigrante ganha eleições no Luxemburgo mas não assume o cargo

Shares

José Vaz do Rio, um emigrante de Vila Pouca de Aguiar que venceu no domingo as eleições municipais em Bettendorf, uma pequena localidade do Luxemburgo, decidiu que não vai assumir o cargo por receio de não estar à altura. Apesar do feito histórico para os portugueses no país, Vaz do Rio preferiu assumir o segundo lugar no executivo camarário, o de primeiro vereador. O português, que tem dupla nacionalidade, disse à Lusa que a decisão “é para o bem da autarquia”.

“Eu só tenho a quarta classe. É preciso sabermos ocupar o nosso lugar”, disse o emigrante, de 61 anos, que também alegou dificuldades com o luxemburguês, a língua em que se desenrolam as reuniões do executivo camarário. “Escrever luxemburguês seria um ‘handicap’ para mim, e em encontros com outros burgomestres ia ter dificuldades. Daqui a uns meses iam dizer-me que não sou capaz e mandavam-me embora.”

No domingo, José Vaz do Rio venceu as eleições municipais em Bettendorf com 588 votos, deixando em terceiro lugar o anterior burgomestre, Albert Back, com 553 votos. O emigrante já era conselheiro municipal em Bettendorf desde 2011, altura em que foi o quinto mais votado. Nessa altura ainda só tinha o passaporte português, tendo obtido a nacionalidade luxemburguesa há um ano.

Natural de Raíz do Monte, Vila Pouca de Aguiar, o português chegou ao Luxemburgo em 1970 e está reformado há quatro anos, depois de ter trabalhado na fábrica de pneus da Goodyear.