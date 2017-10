Comissão Desportiva reunida para entrosamento da nova época 2017/2018

Shares

A Comissão Desportiva do Naval reuniu ontem, ao final da tarde, na sede social, tendo em vista a definição e procedimentos para a época de 2017/2018 que agora se iniciou.

Liderada por Mafalda Freitas, presidente da Direção, que se fez acompanhar pelo vice presidente Bernardo Ferreira e Comodoro Martim Cardoso, a sessão contou com a presença de praticamente todos os coordenadores das modalidades dinamizadas pelo clube, nomeadamente, Aquagym, Naval Box, Judo, Karaté, Atividades subaquáticas, Natação, Surf, Sup, Vela e Windsurf.

Mafalda Freitas começou por agradecer a todos o trabalho desenvolvido e que teve como face mais visível os resultados desportivos alcançados e o sucesso dos eventos desportivos, principalmente os internacionais, levados a cabo pelo Naval. Depois foi feita uma actualização da política desportiva interna no tocante aos apoios e uniformização de critérios relativos à imagem do clube e definido critérios de cariz informativo visando uma optimização do seu trabalho para a nova época.