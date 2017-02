No próximo dia 4 de março, entre as 10h30 e as 13h00, decorre no Plano D, o Workshop Refeições Saudáveis.

Este será um workshop com a autoria de Mafalda Freitas e com orientação nutricional de Nádia Brazão, onde receitas práticas, versáteis, funcionais, rápidas e cheias de sabor serão partilhadas com todos os presentes.

Este workshop tem como principal objetivo dotar os participantes de ferramentas para que possam fazer escolhas alimentares adaptadas às suas necessidades.