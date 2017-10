Mês Verde no Hotel Jardim Atlântico 2017

Shares

No dia 11 de Outubro na parte da manhã e pelo nono ano consecutivo o Hotel Jardim Atlântico promoveu mais uma atividade de limpeza do Oceano inserido no Programa do Mês Verde – Eu Ecolabel, reunindo os seus hóspedes e seus colaboradores e juntamente com elementos da Marinha, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, da Câmara Municipal da Calheta, da empresa de observação de cetáceos H2O Madeira e estudantes da Escola Básica e Secundária da Calheta, na concretização de uma ação conjunta de limpeza do lixo de toda a orla marítima da Freguesia do Paul do Mar com uma extensão aproximada de 2 500 metros.

Dividimo-nos em duas equipas na limpeza da praia, uma equipa iniciou da Ribeira das Galinhas em direção ao Cais e a outra no sentido contrário e assim fomos capazes de abraçar toda a costa desta Freguesia, recolhendo aproximadamente 2 metros cúbicos de resíduos, entre eles embalagens, metal, vidro, resíduos de construção civil e outros resíduos indiferenciados. Os elementos da Marinha ocuparam-se da limpeza do fundo marinho, recorrendo ao mergulho, no cais do Porto do Paul do Mar, tendo recolhido vários pneus, redes, linhas de pesca e baterias.

O grande objetivo desta ação é essencialmente sensibilizar a população local para ter um maior cuidado com o seu meio ambiente. Em especial quando a maior riqueza provem do mar. Por isso a presença dos nossos hóspedes causou alguma atenção, turistas que vem a nossa Ilha com uma Natureza já premiada, reconhecida e classificada como Património Mundial pela UNESCO, recolher o nosso lixo. Não é apenas o lixo produzido pela população local, mas também o lixo que nós madeirenses jogamos para o chão e a chuva leva através das ribeiras para o Oceano e depois vem parar grande parte dele à costa, quando outra parte polui o nosso Oceano por mais de uma centena de anos, quando não acaba no estômago de uma tartaruga, golfinho ou até mesmo o peixe que mais tarde vem parar no nosso lar.

Ficamos surpreendidos com o facto de este ano termos recolhido menos quantidade de lixo do que no ano passado. Provavelmente, e entre muitas das causas possíveis, ficar a dever-se à maior sensibilização ambiental da população. No entanto é de salientar que no fundo marinho do cais a quantidade de resíduos foi muito maior.

Esta atividade esteve inserida no Mês Verde que o Hotel Jardim Atlântico promove e que terminará já no próximo dia 15 de outubro com inúmeras atividades envolvendo os hóspedes, colaboradores e várias entidades públicas e privadas na divulgação do Rótulo Ecológico Europeu, tendo sido esta Unidade Hoteleira a primeira na Península Ibérica a ostentar este Prémio em 2004. A origem de todos os produtos que ostentam este Rótulo é mais ecológica e amiga do ambiente que os demais. Por outras palavras, os produtos ou serviços com a Flôr Europeia causam um impacto ambiental muito inferior que os demais. As atividades desenvolvidas para além do cariz ambiental também procuram envolver os hóspedes na nossa cultura e tradições típicas da nossa Terra, não só através de visitas a Museus e Centros mas também na concretização de conferências temáticas.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza decidiu incluir esta atividade no programa LIFE13 NAT/ES/000974 Madeira Lobo-marinho. Onde houve uma breve abordagem (oral) sobre a problemática dos lixos e o impacto na biodiversidade, com especial enfoque no Lobo-marinho. Ainda neste âmbito foi distribuído algum material lúdico pedagógico aos alunos que participaram na ação de limpeza. Uma vez que procedemos ao registo da quantidade e tipo de lixo que recolhemos, chegamos a conclusão que recolhemos mais de 2 076 unidades de resíduos.

Importante realçar que esta atividade não teria lugar sem a colaboração e autorização da Capitania do Porto do Funchal sob o comando do Exmo. Sr. Capitão –de mar-e- guerra, Paulo Jorge da Silva Ribeiro. Logo esta atividade promovida pelo Hotel Jardim Atlântico, tem surtido o seu efeito de sensibilização ao longo dos anos e isto não seria possível sem a mútua colaboração de Todos.