“Raízes de um Povo” na Gonçalves Zarco

A Galeria espaçomar da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco tem a honra de informar a abertura da exposição – “Raízes de um Povo”, do realizador de cinema Eduardo Costa.

Este evento acontece no dia 16 de outubro de 2017, segunda-feira, às 12 horas, na galeria espaçomar e estará patente até meados de janeiro de 2018.

Esta exposição incidirá nas várias fases do processo de criação de um trabalho audiovisual, no qual este realizador de cinema e de documentários, tem desempenhado um importante papel, principalmente na divulgação da cultura madeirense. No seu portfólio constam vídeos institucionais, promocionais, documentários etnográficos, folclóricos, musicais e históricos, transferindo para a tela episódios marcantes da história da região, sendo os mais conhecidos a “Revolta do Leite”, as “Raízes de um Povo” e a “Rota do Contrabando”. Este último trabalho venceu recentemente o prémio de melhor curta-metragem documental, na 4.ª edição do Festival de Cinema Figueira Film Art.