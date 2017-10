‘Compatibilização entre Homem e conservação da natureza’ é exemplar

Shares

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, destacou, esta semana, durante a apresentação pública do projeto Mac 2014-2020 Luminaves (Poluição Luminosa e Conservação nos Arquipélagos da Macaronésia- Redução dos efeitos Nocivos da Luz artificial sobre as Populações de Aves Marinhas), a política defendida pelo Governo Regional de compatibilização dos interesses da população com a conservação da natureza, sublinhando o equilíbrio que deve existir quando é necessário tomar decisões. “A Madeira tem um trabalho notório no que diz respeito à compatibilização entre o Homem e a conservação da natureza”, realçou a governante.

Quanto ao Luminaves, trata-se de um projeto que tem o seu principal beneficiário em Canárias (SEO Canárias- Sociedade Espanhola de Ornitologia), contando com parceiros na Madeira (Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM e SPEA Madeira) e nos Açores (SPEA Açores, Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia e o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia).

Susana Prada falou ainda da importância da criação de um Centro de Recuperação de Aves na Madeira, que irá garantir melhores cuidados, eficácia e sucesso na recuperação de animais feridos ou debilitados que sejam recolhidos pelos Serviços ou pela população, sendo estes posteriormente devolvidos ao meio natural. Pretende-se, assim, contribuir de forma mais eficaz para a salvaguarda das populações de aves selvagens da Região, sendo dada prioridade a espécies ameaçadas.