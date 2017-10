Meliá Madeira Mare recebeu prémio “Best Partner 2016”

Shares

O Meliá Madeira Mare Resort & Spa recebeu recentemente, pela agência Abreu Online, o prémio “Best Partner 2016”, atribuído anualmente ao melhor parceiro desta agência de viagens Portuguesa.

O prémio Best Partner visa destacar a melhor colaboração entre o Hotel e a Abreu online e contempla todos os parceiros desta agência como nomeados.

O Meliá Madeira Mare, do grupo Hoti Hoteis, soma assim mais uma distinção de excelência promovida por um dos maiores operadores turísticos do nosso país, também galardoado recentemente com o prémio Marca de Confiança 2017 e Escolha do Consumidor 2017.