Açores presente na principal feira de mergulho britânica

A Turismo dos Açores/ATA participou, nos dias 21 e 22 de outubro, na Birmingham Dive Show, a mais importante feira de mergulho do Reino Unido, na qual o arquipélago esteve representado num stand próprio de 12 m2 e que contou com a participação de cinco empresas açorianas.

Nos dois dias da feira, o Turismo dos Açores/ATA deu a conhecer a oferta do destino em termos turísticos, com destaque para o produto mergulho, numa participação que, segundo nota à imprensa, visou “reforçar a notoriedade do destino junto de um nicho de mercado de grande importância”.

O Turismo dos Açores/ATA destaca que a oferta de mergulho dos Açores mereceu já uma nomeação para os DIVE TRAVEL AWARDS 2017 – DESTINATIONS, na categoria scuba diving Destinations, pela revista Dive Magazine, uma das principais publicações britânicas sobre mergulho, cujos prémios vão ser atribuídos durante o World Travel Market (WTM), que decorre entre 6 e 8 de novembro, em Londres.