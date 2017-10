Produção de leite nos Açores cresceu 1,19% nos primeiros nove meses do ano

Shares

Os Açores produziram nos primeiros nove meses deste ano mais 5,6 milhões de litros de leite do que no período homologo de 2016, o que significa um crescimento de 1,19%, informou hoje a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.

Entre janeiro e setembro foram produzidos 476 milhões de litros de leite no arquipélago, tendo as ilhas de São Miguel, com 2,18%, e Pico, com 0,81%, sido as únicas que registaram crescimento.

A ilha Terceira manteve nos primeiros nove meses de 2017 a mesma produção de leite que registou no período homólogo do ano passado, 118 milhões de litros, enquanto nas restantes seis ilhas a produção decresceu.

A manter-se esta tendência, a Região fechará este ano com uma produção muito próxima de 2015, ou seja, 609 milhões de litros de leite, quando em 2016 totalizou 602,6 milhões. As ilhas de São Miguel (65%) e Terceira (25%) produzem 90% do leite nos Açores.

Relativamente à evolução do preço, verifica-se no arquipélago um crescimento de 9,8%, quando comparado setembro de 2017 com setembro de 2016.

O preço médio do leite praticado na Região é 2,3 cêntimos inferior à média nacional e 8,4 cêntimos à média europeia.