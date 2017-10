UMa acolhe conferência sobre a predominância de comerciantes escoceses no comércio do Vinho Madeira no século XVIII

Shares

Alistair Mutch, docente na Nottingham Business School, vai proferir na Universidade da Madeira (UMa), no dia 07 de novembro, uma conferência sobre a predominância de comerciantes escoceses no comércio do vinho Madeira no século XVIII.

A iniciativa é organizada pelo Departamento de Gestão e Economia da UMa e terá lugar na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, a partir das 18h. A entrada é livre e destina-se a alunos, docentes e público em geral,

O Professor Alistair Mutch trabalha, há vários anos, na preparação de uma biografia do General Patrick Duff que, no século XVIII, esteve ligado à British East India Company. O tio de Duff, James Gordon, foi um bem-sucedido comerciante de vinho Madeira. Nesta conferência, o Professor Alistair concentrar-se-à naquilo que os documentos de James Gordon revelaram sobre os comerciantes Escoceses na Madeira, especialmente a rede familiar alargada de James Gordon.

Aquelas atividades serão enquadradas no contexto das relações Anglo-Portuguesas e do Catolicismo romano adotado por Gordon. O conferencista sugerirá, igualmente, pistas sobre os possíveis fatores que terão conduzido os comerciantes Escoceses a serem particularmente relevantes no comércio do vinho da Madeira no século XVIII.

Alistair Mutch tem publicado amplamente sobre temas de história bem como sobre teoria da organização. Integrou o conselho editorial da Academy of Management Review. Escreveu mais de setenta artigos em journals com “peer review” bem como vários livros. O conferencista tem preparado um “paper” a ser publicado, proximamente, pela Academy of Management Review, no qual utiliza os recursos propiciados pela história para reformular o debate sobre as lógicas institucionais. Alistair Mutch é uma autoridade no desenvolvimento de ideias a partir da tradição do “critical realism” particularmente no domínio dos estudos da organização.