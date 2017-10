Homem identificado por incêndio florestal em Cinfães

Shares

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego, identificou ontem um homem de 60 anos, suspeito de atear fogos, em Cinfães.

No âmbito de uma investigação por incêndio naquela localidade, que deflagrou no dia 14 de outubro e que durante três dias consumiu cerca de 96,4ha, foi possível apurar que o suspeito ateou fogo a um espaço florestal de pinheiro bravo e mato, com recurso a fósforos, colocando em perigo habitações e um considerável povoamento florestal de pinheiro bravo.

O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi entregue à Polícia Judiciária do Porto.

A ação contou com o apoio de militares do Posto Territorial de Resende.