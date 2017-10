Novas ideias «acrescentam valor e reforçam competitividade»

Shares

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, participou na Sessão Temática ‘The Tourism Challenge’, no Colégio dos Jesuítas, numa cerimónia que marcou o arranque de dois programas que visam potenciar, na Região, a inovação no setor do turismo.

A iniciativa, que resulta de uma parceria entre a Startup Madeira e o Turismo de Portugal, assume, para a governante, «a maior importância, na medida em que promove o empreendedorismo, a inovação e a consequente implementação de novas ideias naquele que é um dos setores mais importantes da economia regional».

Conforme sublinha, «a atividade turística pode e deve desempenhar um papel fundamental ao serviço do crescimento económico e do sucesso de quem, neste setor, procura materializar novas ideias de negócio. Ideias que, apoiadas e sustentadas no saber, na experiência e no trabalho em rede, certamente que acrescentarão valor e maior dinâmica a um setor que deve continuar a crescer quantitativa mas, também, qualitativamente, cumprindo-se, dessa forma, a estratégia prevista no Programa de Governo».

Desde a promoção da maior e mais fácil acessibilidade à oferta, ao desenvolvimento de novas soluções tecnológicas na área da gestão e promoção do produto, são muitas as áreas que podem, segundo Paula Cabaço, «constituir-se como a base destes programas».

«Estimularmos a inovação, o empreendedorismo e as boas práticas, na área do Turismo é, sem dúvida, apostar no desenvolvimento sustentável e integrado desta atividade, na Região, reforçando a sua notoriedade e rentabilidade», reforça.

Ainda, que, na Região, o Turismo tenha sabido «acompanhar as tendências do mercado» e adaptar-se a novas realidades, «há todo um trabalho que deve ser ainda mais reforçado, para o futuro», conclui a Secretária Regional.