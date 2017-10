Bicampeão do Mundo de Downhill ‘grava’ no Parque Ecológico

Shares

O Parque Ecológico do Funchal acolheu as gravações do documentário “Gamble”, protagonizado pelo francês Loic Bruni, Bicampeão do Mundo de Downhill e atleta oficial da Redbull Specialized Bikes e Foxmtb. Trata-se de um projeto à escala global, que será disponibilizado na plataforma iTunes em abril de 2018, e cuja estimativa de alcance ascende a 800 milhões de visualizações, tendo contado com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. A película tem por objetivo mostrar alguns dos melhores locais do mundo para a prática de Downhill e junta o Funchal a cidades na Nova Zelândia, Argentina, Itália e Canadá.

Idalina Perestrelo, Vereadora com o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, acompanhou as filmagens, do que considerou “uma oportunidade de luxo para promover o Funchal, enquanto destino privilegiado de Turismo Desportivo.” A autarca, que tutela o Parque Ecológico do Funchal, enalteceu “que este é cada vez mais um palco muito procurado para um vasto leque de atividades turístico-desportivas de Natureza, entre percursos pedestres, percursos de BTT, lançamento de parapente e asa delta, corrida de montanha e trail, estando já no mapa de algumas provas internacionais a esse nível, como o MIUT e ECOtrail, que se inicia este fim-de-semana.”

A Vereadora destacou “as ótimas condições do Parque para este efeito, que a Câmara Municipal do Funchal tem procurado melhorar progressivamente ao longo dos últimos anos. Este projeto de um nome ilustre do Downhill a nível internacional virá com certeza contribuir para disseminar o nome do Funchal nos quatro cantos do mundo.” Refira-se que, neste momento, decorrem no Parque Ecológico do Funchal obras de beneficiação da pista de BTT. Só nesta modalidade, o Parque recebe cerca de 7 mil praticantes anualmente.