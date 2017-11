Voluntários da DHL plantam 1500 árvores num só dia

Shares

No próximo dia 11 de novembro, cerca de 150 Voluntários DHL vão plantar, num único dia, 1500 árvores autóctones em diferentes locais do país: Reserva Natural da Mata da Machada (Barreiro); Parque da Ciência em Custóias (Matosinhos); Vale de Beijames (Serra da Estrela) e Parque Ecológico do Funchal.

A DHL comemora anualmente o Dia Mundial do Voluntário e este ano o tema está relacionado com o desafio ‘GoGreen’ de plantação de 1 milhão de árvores por ano em todos os países e territórios onde a DHL opera.

Em Portugal a ação de voluntariado decorrerá no dia 11 de novembro e em simultâneo nos diferentes locais.

O Grupo Deutsche Post DHL comprometeu-se a atingir zero emissões até 2050 e definiu marcos intermédios a serem alcançados até 2025, como parte da estratégia de proteção do ambiente ‘GoGreen’ da DHL: aumentar, a nível global, a eficiência de carbono das suas atividades e dos seus subcontratados de transporte, em 50% (em relação a 2007); operar 70% dos seus serviços de recolha e entrega com soluções ecológicas, optando pelo uso de bicicletas ou carros elétricos, por exemplo; incorporar soluções ecológicas em mais de 50% das vendas; formar e certificar 80% dos Membros DHL como especialistas ‘GoGreen’, envolvendo-os ativamente nas suas atividades ambientais e de proteção do ambiente; e plantar um milhão de árvores por ano, em atividades conjuntas com parceiros.

Em 2016 participaram no Dia Mundial do Voluntário cerca de 106 mil Membros do Grupo Deutche Post DHL, que dedicaram 365 mil horas do seu tempo para ajudar os mais desfavorecidos junto das suas respetivas comunidades, com o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor.