Recuperação de animais abandonados

O Comando Territorial de Lisboa, através do Posto Territorial de Alenquer, no dia 4 de novembro, recuperou uma ninhada de cães abandonados dentro de um contentor de doação de roupa, na localidade da Ota – Alenquer.

Após a denúncia de um popular, os militares do Posto de Alenquer deslocaram-se para o local e resgataram do interior do contentor uma ninhada de oito canídeos, encontrando-se dois já sem vida. Os animais, crias recém nascidas com horas de vida ainda com o cordão umbilical, foram abandonados fechados dentro de um saco de plástico envolto por um saco de serapilheira.

Os cães foram alimentados pelos militares e devidamente protegidos com aquecimento, de forma a garantir a sua sobrevivência, até serem entregues a uma associação. Como as crias necessitam de cuidados especiais, uma associação de acolhimento de animais abandonados da localidade do Cartaxo, recebeu os cães, que futuramente serão adotados. Foi instaurado um processo crime por abandono de animais de estimação.