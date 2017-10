Shares

O Brasil registou sete mortes violentas por hora em 2016, num total de 61.619 casos, o maior número de homicídios da história do país contabilizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os números divulgados esta segunda-feira pela organização não governamental mostram que em 2016 houve um aumento de 3,8% no número de homicídios face a 2015.

Os estados brasileiros com taxas de morte violentas mais elevadas estão localizados na região Nordeste do país e são, respectivamente, Sergipe (64), Rio Grande do Norte (56,9) e Alagoas (55,9).

Em 2016 aconteceram 2.514 assassinatos durante assaltos ou em consequência deste crime. Na edição anterior do estudo, divulgada em 2010, o número havia sido de 1.593 mortes.

O número de pessoas mortas no decurso de acções policiais saltou de 3,320 para 4.224 entre 2015 e 2016.

As vítimas são em sua maioria homens (99,3%), jovens de entre 12 e 29 anos (81,9%) e negros (76,2%).

As mortes de polícias também cresceram no período, passando de 372 para 437.

No mesmo período, o número de violações no Brasil saltou de 47.461 para 49.497.