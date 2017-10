Presidente destituído do governo catalão está em Bruxelas

Shares

O presidente destituído do governo catalão, Carles Puigdemont, viajou hoje para Bruxelas, a capital da Bélgica, revelaram hoje fontes oficiais do Governo de Espanha. A informação, avançada pelas agências noticiosas Efe e Associated Press, foi confirmada uma hora depois de o procurador-geral espanhol, José Manuel Maza, ter anunciado a acusação contra os principais membros do governo catalão por rebelião, sedição e fraude.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, além de Puigdemont, encontram-se também na Bélgica “outros membros do Governo destituído”. Fontes do Ministério do Interior espanhol, citadas pelo mesmo jornal, desvalorizaram esta viagem.

No domingo, recorde-se, o secretário de Estado do governo federal belga para as Migrações e Asilo, TheoFrancken tinha declarado a uma televisão flamenga que Puigdemont pode pedir asilo político na Bélgica.

Confrontado com esta deslocação do destituído líder catalão, o gabinete do primeiro-ministro belga, Charles Michel, escusou-se a comentar.