Esgrimista Álvaro Noite conquista a Super Taça Masculina

Shares

A Super Taça Masculina, realizada no passado sábado, na Sala de Armas no Liceu, foi disputada entre Álvaro Noite, Campeão de Seniores pela ACDSVicente (nesta época a representar a ADRPonta Delgada), e Ricardo Catanho do CD1ºMaio, 2º do ranking regional da época passada (por impossibilidade de participar o 1º do Ranking João Teixeira do CDRSantanane).

Foi uma prova intensa e muito bem disputada na qual o atirador ex-internacional Álvaro Noite mostrou uma vez mais a sua grande qualidade técnica vencendo o confronto por 15-5.