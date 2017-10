Laboratórios Labco agora são SYNLAB

Shares

O Grupo LABCO, líder europeu em serviços de análises clínicas, acaba de iniciar um processo de reestruturação e mudança de imagem. A partir de hoje, os cerca de 56 centros distribuídos por 40 localidades do Norte do país, pertencentes aos laboratórios Dr. J. Marinheira Monteiro, Endoclab, Dr.ª Graça Nunes, Dr. João Ribeiro, GDPN e Dr. Macedo Dias, que prestam serviços nas áreas de Análises clínicas, Genética Médica e Anatomia Patológica, passam a designar-se por SYNLAB.

“O nome muda, mas a equipa de colaboradores e profissionais médicos mantem-se, bem como os nossos valores e essência. Continuamos a ser uma empresa que trabalha diariamente para satisfazer os seus utentes, clientes e a comunidade médica, disponibilizando agora um leque de serviços ainda mais vasto. Esta reestruturação assenta essencialmente na uniformização de uma imagem comum nos cerca de 300 centros espalhados pelo país; imagem essa que passa a refletir melhor os valores da empresa: moderna e jovem, mas com muita experiência, alta qualidade a preços concorrenciais, o mais amplo leque de serviços, mais próxima e orientada para o cliente. Reforçaremos o processo de melhoria de instalações e outros processos internos, tornando tudo mais intuitivo e cómodo. Temos orgulho de ter a zona Norte como pioneira nesta mudança.” explica Albert Sumarroca, CEO Iberia da SYNLAB.

São também esperados, durante este ano, novidades nas áreas de Genética, Anatomia Patológica e Medicina Preventiva Personalizada/Anti-aging, assentes na disponibilização de novos testes de rastreio que permitem avaliar o risco genético de desenvolvimento de patologias como cancro da mama ou trissomias no feto. Estes serviços de diagnóstico complementar foram reforçados de forma a satisfazer 4 objetivos estratégicos: identificação do risco genético de desenvolvimento de patologias; prevenção primária que permite prevenir patologias e infeções; prevenção secundária assente na deteção precoce, redução de tratamentos desnecessários e auxílio na decisão do tratamento a aplicar por parte do profissional de saúde; avaliação e acompanhamento da terapêutica, de forma a fazer uma melhor gestão da patologia e qualidade de vida, bem como limitar o risco de recaídas.