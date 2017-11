Bolsa permite aperfeiçoar conhecimentos em dor

Shares

A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED) vai atribuir duas bolsas de apoio a estágios individuais de formação de curta duração na área da dor, na vertente clínica, no valor unitário de 2 mil euros. As bolsas deverão ter uma duração igual ou superior a 15 dias e igual ou inferior a 90 dias e uma data de início planeada até ao final do ano de 2018.

Os candidatos devem ser licenciados em áreas das ciências da saúde e as candidaturas devem ser submetidas individualmente, até ao dia 30 de abril.

Os vencedores das bolsas serão divulgados até ao dia 25 de maio no site www.aped-dor.org.

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) a dor é uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só uma componente sensorial mas também uma componente emocional, e que se associa a uma lesão tecidular concreta ou potencial, ou é descrita em função dessa lesão. Para mais informações sobre os diferentes tipos de dor consulte www.aped-dor.org.

A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED) tem por objetivos promover o estudo, o ensino e a divulgação dos mecanismos fisiopatológicos, meios de prevenção, diagnóstico e terapêutica da dor. Para mais informações: www.aped-dor.com ou tavaresa@med.up.pt.