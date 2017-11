Museu do Pico apresenta últimos filmes do ciclo documental “Baleeiros do Mundo”

Shares

A Direção Regional da Cultura, através do Museu do Pico e em parceria com a produtora Comunicar Atitude, acolhe a 30 de novembro, pelas 21h00, no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, com entrada livre, a exibição dos dois últimos filmes do ciclo documental “Baleeiros do Mundo”.

Trata-se de uma mostra de filmes internacionais sobre a baleação desde o início do século XX que tem sido apresentada ao longo deste ano, numa iniciativa que também incluiu uma revisitação de memórias, com o objetivo de aumentar o espólio fotográfico histórico das Lajes do Pico.

Nesse sentido, a população foi convidada a partilhar fotografias antigas referentes à baleação, as quais serão digitalizadas, mediante a autorização dos proprietários. A recolha de imagens decorre até ao final deste ano, junto da Comunicar Atitude e do Museu do Pico.

Na sua grande maioria a preto e branco, as imagens reportam cenas de caça e desmanche, podendo chocar as pessoas mais sensíveis.