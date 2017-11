Marcelo quer dar primazia à Educação

Shares

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer que a Educação seja uma das principais preocupações dos portugueses. O Chefe de Estado disse-o no discurso de encerramento do 1º Congresso das Escolas, que terminou esta sexta-feira, em Lisboa.

“Quantas famílias votam, nas diferentes eleições, dando primazia à Educação? Tenho para mim que muito poucas. Votam olhando para a situação económico-financeira, para as questões do emprego, da segurança, porventura da saúde ou da segurança social. Não para a Educação. E isso é muito preocupante”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. “Há que fazer corresponder o envolvimento quotidiano dos portugueses no domínio da Educação à compreensão da importância deste domínio”.