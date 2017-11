Navio hidrográfico na Mauritânia

Shares

No âmbito da iniciativa de cooperação bilateral da Marinha portuguesa com outras Marinhas amigas, o navio hidrográfico NRP D. Carlos I permaneceu atracado no porto comercial de Nouakchott, na Mauritânia, no período de 31 de outubro a 3 de novembro.

​Durante a estadia em Nouakchott foram realizadas, a bordo, ações de formação com os fuzileiros do navio em técnicas de abordagem e reconhecimento de praia, bem como instrução de mergulho com a equipa de mergulhadores embarcada. A equipa médica prestou também formação em emergência médica em combate aos fuzileiros da Marinha da Mauritânia.