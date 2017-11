Shares

A Direção-Geral da Saúde emitiu alguns dados relativos ao surto de Doença dos Legionários. Situação a 13 de novembro de 2017 (12:30):

48 casos confirmados de Doença dos Legionários a) desde 31 de outubro de 2017, dos quais:

Todos com história de doença crónica e/ou fatores de risco

28 (58%) do sexo feminino

34 (71%) com idade ≥ 70 anos

9 (19%) tiveram alta clínica

28 (58%) estão atualmente internados em enfermaria

6 (13%) atualmente internados em Unidades de Cuidados Intensivos

5 (10%) óbitos b)

a) No âmbito do surto do Hospital de São Francisco Xavier

b) Óbitos ocorridos a 6 (2 óbitos), 9, 10 e 12 de novembro de 2017