SRAP testa plantas em aquaponia

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas irá realizar um protocolo que engloba as suas duas direções regionais – Agricultura e Pescas.

A iniciativa passa por uma cooperação institucional para a investigação sobre a produção conjunta de peixes marinhos e de plantas halófitas em sistemas de aquaponia (cultivo de plantas sem solo) de água salgada no âmbito do projeto ISLANDAP tem como objetivo principal potenciar as capacidades de investigação, desenvolvimento e inovação em aquaponia.

Objetivamente os ensaios passam por colocar no Centro de Maricultura da Calheta uma estufa onde as plantas desenvolvem-se apenas com recurso a água salgada, num sistema fechado onde resíduos dos peixes são convertidos, através de bactérias, em fertilizante natural que irá nutrir as plantas, e estas, por sua vez, ao consumirem os nutrientes, deixam a água mais limpa e ideal para os peixes crescerem rápida e saudavelmente.