Ciclo de conferências “Marinha, 700 anos a servir Portugal no Mar”

Este ano celebram-se os 700 anos da criação formal da Marinha Portuguesa. Para assinalar esta importante efeméride nos Açores, a Marinha vai realizar uma conferência aberta ao público em geral, no dia 22 de novembro 2017, pelas 18:30, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

A apresentação “Marinha, 700 anos a servir Portugal no mar” tem como objetivo mostrar que a história da Marinha é indissociável da história da Nação e que esteve sempre presente e assumiu um papel fundamental nos grandes acontecimentos nacionais, ao serviço de Portugal e dos portugueses, desde os Descobrimentos e Expansão territorial nos séculos XV e XVI até ao projeto da extensão da plataforma continental no século XXI, contribuindo, desta forma, para que Portugal use o mar na justa medida dos seus interesses.