A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira agendou a sua presença no dia 1 de Dezembro no Capítulo da “Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa” que se realiza em Arouca, no dia 2 de Dezembro no Capítulo da “Confraria Nabos e Companhia” que acontece no Município de Mira, e no dia 9 de Dezembro no Capítulo da “Confraria Sabores Poveiros” que tem lugar no Município de Póvoa de Varzim.